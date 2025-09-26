新潟を拠点に活動するグループ「Negicco」のKaedeが26日までに公式サイトを更新。第2子出産を報告した。同グループ公式サイトでは「お久しぶりです、お元気ですか？」とあいさつし、「先日、無事に第二子を出産しましたのでご報告いたします。出産前、あたたかい言葉をかけていただいた皆様に感謝しています。いつもありがとうございます」と感謝した。「切迫早産で早い時期から入院していましたが、産婦人科の皆様に支えていただ