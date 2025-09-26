リリー・フランキー（61）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、妊娠を発表したBABI（33）が26日までにSNSを更新。出産したことを報告した。BABIはTikTokを更新し、ベッドに横たわった状態で「帝王切開して出産して2日目になります。もうずっと点滴を切らしていない生活で、1日目よりはベッドの上で動けるようになりました」と報告。動画の概要欄では「声出なくて小さくてすいません