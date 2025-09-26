「男女としての一線は越えておりません」【写真】部下とのラブホ翌日に2本100円のきゅうりを持つ小川市長“ラブホ密会”の報道を受け、前橋市の小川晶市長が口にしたこの言葉が波紋を広げている。前橋市長、ホテルまで公用車を使用「9月24日、小川市長は市に勤務する既婚の男性職員と複数回ホテルで面会していたことを報じられ、同日夜に釈明のための臨時会見を開きました。市長によると、この男性職員が既婚者であることを認識