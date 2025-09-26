◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神・ダート２０００メートル）＝２６日、栗東トレセン名古屋城Ｓを完勝したテーオーパスワード（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は、坂路で前日調整。力強い脚さばきで登坂した。友道助手は「２戦目でピリッとして、反応もいい。元から、叩いて良くなる馬」と手応えを示す。ＪＲＡ重賞初挑戦ながらハンデは５７・５キロ。メンバーでは２番目に重いが、同助手は「上