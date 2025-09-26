電通、電通デジタル、ソフトバンク、SB Intuitionsは9月25日、「日本語コピーライティング特化型生成AI」の開発に向けた共同研究を開始したと発表した。日本語特有の語感や繊細な表現を捉えた広告コピーの生成を目指す。共同研究のイメージ○共同研究の概要近年、日本の広告マーケティングでは生成AIの活用が広がっているが、海外製LLMが主流であり、日本語特有の語感や文脈を活かした広告コピー生成には課題がある。こうした中、