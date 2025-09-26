OpenAIとDatabricksは9月25日、「GPT-5」を含むOpenAIの最新モデルをDatabricksの「Data Intelligence Platform」上でネイティブに利用可能にしたと明らかにした。企業は自社データ上でGPT-5を安全かつガバナンスの効いた方法で実行できるようになるという。Databricks上でGPT-5を利用ユーザーはSQL内から、需要の変化に合わせて自動的にスケールアップ・ダウンするため、インフラストラクチャのコストを節約しながら、レイテンシ