◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）枠順確定＝９月２６日、栗東トレセン２０２３年の勝ち馬のママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、２枠４番に決まった。兼武助手は「流れにもよりますが、真ん中よりも内がいいと思っていました。（岩田）望来騎手に任せます」と笑みを浮かべた。この日は角馬場で調整し、翌日の輸送に備えた。厩舎の周りでも落ち着き払った