◆米大リーグブルージェイズ６―１レッドソックス（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）レッドソックスの吉田正尚外野手が２５日（日本時間２６日）、敵地のブルージェイズ戦に「４番・ＤＨ」で８試合連続先発出場し３打数１安打１四球で打率は２割６分１厘。吉田は前夜、５回右腕シャーザーから内角高めの直球を右翼中段に飛距離１２２メートルの会心のホームラン。８月８日パドレス戦で２号２ラン