冬季五輪スノーボード・男子ハーフパイプで3度の金メダルを獲得するなど輝かしい成績をあげたスノーボード界のレジェンド、ショーン・ホワイトさん（39）が2025年9月24日、自身のインスタグラムを更新。同競技で北京五輪の金メダリスト・平野歩夢選手（26）とのスーパースター同士のツーショットを披露した。「Arigato gozaimasu」ホワイトさんは、平野選手と肩を組むツーショットや対談する様子などを投稿。平野選手を称えるメッ