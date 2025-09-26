新型「iPhone 17」シリーズの発売が始まったばかりですが、すでに次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」のデザインに関する噂が飛び交っています。 ↑次期モデルもこんな感じ？（画像提供／アップル） リークアカウントのDigital Chat Stationによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxのデザインは、基本的に「iPhone 17 Pro／Pro Max」に類似しているのとのこと。 これは、3つのレンズを三角形に配置した「台形状」のハウジングを含み