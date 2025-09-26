前田大然はELレッドスター戦でハーフタイムでの交代にスコットランド1部セルティックの日本代表FW前田大然は、現地時間9月24日のUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ初戦レッドスター戦で、ハーフタイムでの交代になった。ブレンダン・ロジャース監督は地元メディアに状態の部分に問題があったと明かした。前田はスタメン出場するも前半のみでの交代になった。後半10分に前田との交代で入ったFWケレチ・イヘアナチョが先制ゴ