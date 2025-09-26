阿部俊子文部科学相は26日、沖縄県石垣市議会が「君が代」に関する小中学生への調査を議決したことに絡み「国歌指導は児童生徒の内心に立ち入って強制する趣旨ではなく、あくまで教育指導として進めることが重要だ」との考えを示した。