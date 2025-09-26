市議会の本会議に出席した新潟県上越市の中川幹太市長＝26日午前新潟県上越市議会（定数32）は26日の本会議で、7月に兵庫県三田市のコメを「まずい」と発言した中川幹太上越市長に対する不信任決議案を否決した。賛成10、反対22。中川氏は記者団に「再び不信任案が提出されたことを重く受け止める。私の不適切な発言により大変なご迷惑とご心痛をおかけし、改めて深くおわびする」と述べた。決議案は、中川氏が以前にも不適切