浅尾慶一郎環境相は26日の記者会見で、太陽光発電施設建設に伴う課題解決に向け、法的な対応を議論して検討する考えを明らかにした。北海道・釧路湿原周辺での大規模施設建設を巡り生態系への悪影響が懸念されているのを受けた。