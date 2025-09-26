老後資金をコツコツ積み立ててきた方であっても、リタイア後の年金収入の金額によっては、現役時より心もとなく感じることは十分あり得るでしょう。そのような場合、所得などの条件によっては「年金生活者支援給付金」が受給できる可能性があります。 本記事では年金生活者支援給付金の概要や請求方法、注意点について解説します。 令和7年10月分から新たに支給対象となる方には9月1日から順次「年金生活者支援給付金