■MLBカブス 5−8 メッツ（日本時間26日、リグリー・フィールド）カブスの今永昇太（32）が本拠地でのメッツ戦に登板し、5回2/3（91球）を投げ、9安打8失点と試合を作れず。8敗目（9勝）を喫し、2年連続2桁勝利は叶わなかった。防御率は3.73。鈴木誠也（31）は4回の第2打席で、28号ソロを放ち、8月7日以来となる本塁打をマーク。さらに6回の第3打席では、2打席連続となる29号3ランを叩き込み、自身メジャー初の30本の大台まであ