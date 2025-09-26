9月25日、1児の母である宇野実彩子がInstagramを更新した。【写真】満足げな笑顔なども公開今年6月の投稿で第1子の出産を発表し、その際に母としての決意と、アーティストとしての“復帰に向けて心身共に整え、誠実に音楽活動と向き合っていきたい”といった想いを表明していた宇野。その後、7月に誕生日を迎えたという報告からしばらく更新がなかったが、今月14日、ついに「Restart」とコメントを添えた投稿が行われ、以降は近況