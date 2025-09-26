お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。相方の小木博明（54）の妻でミュージシャン森山奈歩（53）を絶賛した。矢作はタレント千秋が奈歩と渋谷のクラブで踊りまくることを伝えたネットニュースについて言及。千秋はインスタグラムで奈歩とノリノリで踊りまくっていたことを報告していた。矢作は「これ面白そうだから、見たの。そしたら