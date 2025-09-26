左から：「黒ごま香る和風仕立てのパフェ」「和栗のモンブランパフェ」「和紅茶のパフェ」銀座コージーコーナーは、カフェ・レストラン併設店において9月26日から、旬の食材を使用した秋冬限定メニューの提供を開始する。栗、きのこ、ほたてなど、秋冬の味覚を楽しめるメニューが揃った。新作「黒ごま香る和風仕立てのパフェ」は、黒ごまの香ばしさとコクが、あんこの甘さや、苺・カシスの甘ずっぱさと相性抜群。味わいや食感の異