「Jagabeeごほうび気分 伊勢海老しお味」カルビーは、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」から、新シリーズ「ごほうび気分」の展開を始める。第1弾として、香ばしく焼いた伊勢海老（同品に伊勢海老を伊勢海老パウダーとして0.02％使用している）の風味が楽しめる「Jagabeeごほうび気分 伊勢海老しお味」を9月29日から、全国のコンビニエンスストア限定で発売する（同年11月上旬終売予定）。「Jagabee」は、じゃが