新フラッグシップスマホ「Xiaomi 15T Pro」と「Xiaomi 15T」が日本でも登場！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は26日、都内およびオンラインにて「Xiaomi 新製品発表会（2025下期）」を開催し、Xiaomiがドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したトリプルカメラシステム搭載の5G対応ハイエンドスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 15T Pro」および「Xiaomi 15T」（と