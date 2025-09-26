呉竹は、10月1日に「一筆小箱」の新柄を発売する。小さくてかわいい紙箱に小筆、墨、硯をセットした。さらっと一筆したためる・・・友人への手紙や熨斗書きなどに使えて、贈り物やお土産におすすめの商品となっている。全国の専門店等で購入できる。左から：「一筆小箱 市松桜・桃」「一筆小箱 市松桜・空」「一筆小箱」の特長は、手のひらサイズの書道キット。各内容品は手のひらに収まるくらいのコンパクトなサイズとなってい