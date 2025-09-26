JR西日本ヴィアインは、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブースはホールC、C-006。全国25施設を展開するJR西日本ヴィアインホテルズを紹介している。ペア宿泊券やオリジナルグッズなどが当たる抽選会を実施している。「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」は9月28日まで開催中。一般入場日は9月27日・28日の2日間。開