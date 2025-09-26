新ミッドハイタブレット「REDMI Pad Pro 2」と「REDMI Pad Pro 2 5G」が日本でも登場！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は26日、都内およびオンラインにて「Xiaomi 新製品発表会（2025下期）」を開催し、Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドの新商品として大画面12.1インチディスプレイを搭載したミッドハイレンジクラスのAndroidタブレット「REDMI Pad 2 Pro」およ