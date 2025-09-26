北海道地方では、引き続き２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。 【画像】今後の天気 ［気象概況］北海道付近は、２６日は上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。［防災事項］日本海側と太平洋側西部を中心に引き続き２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨のおそれがあります。屋外での活動や農作物の管理などに注意し