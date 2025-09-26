【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）【映像】大谷の54号衝撃アーチで相手投手も“確信ガックリ”ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で規格外のホームランを放ち、相手投手を絶望させる場面があった。ドジャースが4点リードの4回、1死三塁のチャンスで大谷が3打席目を迎えた。大谷はカ