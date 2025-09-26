閣議後、記者会見する浅尾環境相＝26日午前、環境省浅尾慶一郎環境相は26日の閣議後記者会見で、東京電力福島第1原発事故に伴い福島県内の除染で出た土のうち、放射性物質濃度が比較的低く、公共工事などに使う土の呼称を「復興再生土」に決めたと発表した。政府の資料などで用い、再利用への国民の理解促進を狙う。浅尾氏は「復興再生土は資源。再利用は県外最終処分においても大変重要だ」と強調した。政府は除染土などの最