【MLB】カブス 5ー8 メッツ（9月25日・日本時間26日／シカゴ）【映像】誠也が衝撃2連発！29号豪快3ランに球場騒然（実際の様子）カブスの鈴木誠也外野手が「5番・ライト」で先発出場。4回に今季28号の特大ソロを放つと、6回にも2打席連発の29号を放ち日本人右打者初のシーズン30本に王手をかけた。8月6日レッズ戦以来、39試合ぶりの待望アーチから一転して1試合2本の固め打ちに本拠地は騒然となった。まずは4回、今季10勝目