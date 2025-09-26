タレントの松居直美が２６日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、更年期のメンタル不調を振り返った。この日は女性がかかりやすい病気や不調を特集。更年期の心身の不調などについて、専門医を招いて話を聞いた。ホルモンの変動で体だけではなく、精神面も不安定になる女性は多く、松居も更年期にメンタルの不調に悩まされたという。専門医は、ホルモンの変動の他、更年期世代は思春期の子供と接するストレスや仕事でのプレ