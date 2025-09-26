今回、Ray WEB編集部は、バイト先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。なんと別のバイト先まで訪ねてきてくれた後輩の高橋くん。このまま2人の関係は順調に進むと思いきや…予想外の展開に！？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】バイト仲間が主人公の別のバイト先まで来ちゃった！？しかも彼は驚きの服装をしていて…？