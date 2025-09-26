【モデルプレス＝2025/09/26】AKB48の伊藤百花が9月25日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】可愛すぎるAKB研究生、美脚際立つミニワンピ姿◆伊藤百花、洋館でのミニワンピース姿を公開伊藤は「青と緑が綺麗なところにお泊まりさせていただいたの」とつづり、滞在先の洋風ホテルでの写真を公開。ストライプ柄のミニワンピースを着用した姿で、スラリとした美しい脚を披露した