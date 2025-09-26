【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの中川翔子が9月25日、自身のInstagramを更新。双子妊娠で管理入院中の病室での母・桂子さんとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】双子妊娠の中川翔子、母との2ショット◆中川翔子、入院中の病室で母や友人との面会報告中川は、友人との面会を報告した投稿で「今日は桂子さんもえびちゃんもきてくれて 面会嬉しい、人と話せて嬉しい 桂子さん毎日来てくれます！」と紺色のス