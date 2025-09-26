ビジネスマンなら、できれば女性から「仕事がデキる男」と思われたいもの。調べてみると、アイテムでそのイメージを演出することができるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『仕事がデキる男』を演出できるアイテム」をご紹介します。【１】ＰＣ並みに仕事ができる仕様のスマートフォン「出先で仕事のメールを確認したりする姿はカッコイイかも」（２０代女性）など、仕事仕様のスマート