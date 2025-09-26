◆イースタン・リーグ巨人―ロッテ（２６日・Ｇタウン）今季限りでの現役引退を表明している巨人・近藤大亮投手が２６日、イースタン・ロッテ戦の試合前練習から２軍本体に合流した。時折笑顔を見せながら明るい表情でトレーニングを行い、ファンの声援には左拳を掲げてガッツポーズで応えていた。３月のオープン戦で右肩けん盤断裂の重傷。過去に復帰した前例がない保存療法を選択し、懸命にリハビリを進めてきた。もう一度