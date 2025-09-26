◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）枠順確定＝９月２６日、栗東トレセンレース史上、４頭目の連覇を狙うルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は８枠１５番に決まった。杉山晴調教師は「外めの枠（１３番）で、去年結果が出ていますから」と冷静に受け止めた。この日は朝一番に坂路を６６秒９―１６秒１で調整した。「レースに近づいていることを馬も感じていま