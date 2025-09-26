◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山・芝１２００メートル）２６日、栗東トレセン悲願のＧ１制覇を狙うナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は３枠６番に決定。長谷川調教師は「真ん中に近い偶数番で良かった。極端な枠じゃなくて良かったです」と安どした。輸送前日のこの日はポリトラックと坂路で調整。指揮官は「今回は本当にいいですよ。前走は競馬にならなかったですが、厩舎