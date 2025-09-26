【写真多数】身動きが取れなさすぎるクロちゃんテレビ局を退社する名物プロデューサーが相次いでいる。独立したプロデューサーたちはNetflixやAmazonのPrime Videoといった動画配信サービス上で映像制作に取り組むケースやYouTubeチャンネルの運営に携わるケースなど、局の枠組みを超えた動きに取り組んでいる。その潮流の中でひと際異彩を放つのは、人気バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の演出を担当する藤井健太