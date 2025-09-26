あなたは読めますか？突然ですが、「伸び代」という漢字読めますか？「この選手は伸び代がある」「会社の伸び代を探す」のように、普段から使う言葉ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「のびしろ」でした！「伸び代」は、将来の成長や発展の余地、まだ改善や進歩できる部分を意味します。「若手社員は大きな伸び代を秘めている」「伸び代の大きい市場」……のように使います。「伸