２５日午後２時半頃、岐阜県多治見市前畑町の県道で、車いすに乗っていた同市、無職の男性（７１）がダンプカーにはねられた。男性は全身を強く打ち、約２時間半後に搬送先の病院で死亡した。死因は出血性ショックだった。県警多治見署は２６日、男性をはねて現場からそのまま逃走したとして、ダンプカーを運転していた同市、運送業の男（５２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）容