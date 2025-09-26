俳優・水川あさみ（42）の投稿に、夫の窪田正孝（37）がリアクションしている。【映像】水川あさみ、ロンドンでの夫・窪田正孝との夫婦ショット2019年9月に結婚した水川と窪田。お互いのInstagramで、仲むつまじい夫婦の様子をたびたび見せており、2025年2月26日には窪田が、ファッションブランド「BURBERRY」のコレクションのために訪れたロンドンでの夫婦ショットを公開。8月31日には水川が「In Seoul」とコメントし、韓国