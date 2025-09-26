【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮の商船1隻に警告射撃を行ったと発表した。黄海の韓国領、白ニョン島の北西で同日午前5時（日本時間同）ごろ、韓国が海上境界線と位置づける北方限界線（NLL）を侵犯し、韓国側に入ったという。聯合ニュースによると、軍当局は意図的に侵犯した可能性は低いとみているという。報道によると、北朝鮮船は午前5時ごろから約1時間にわたりNLLを侵犯した。韓国軍はNLLに接近した段階