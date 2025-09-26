BLACKPINKのROSE（ロゼ）が、米国の人気トークショー「ジミー・ファロンショー」にサプライズ登場した。韓国メディアが報じた。23日に放送された同トーク番組に、コメディアンのケイト・マッキノン、タリクとともに出演した。韓国メディアMHNスポーツは26日「ROSEが愉快なエネルギーを披露した。明るい表情と自然なリアクションでスタジオの雰囲気を主導し、現場に活気を加えた。シースルーデザインのアイボリーカラーミニドレスを