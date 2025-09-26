26日は季節外れの暑さとなるでしょう。東日本や西日本を中心に気温が上がり、30℃以上の真夏日になる所が多い予想です。熱中症に警戒してください。上空に流れ込む暖かな空気の影響で、午前中から気温が上がっています。26日の最高気温は、宮崎の都城で34℃と猛暑日に迫る暑さが予想されているほか、名古屋、岐阜、鹿児島で33℃、東京都心、熊谷、甲府、熊本で32℃などが予想されています。東日本や西日本を中心に、9月下旬とは思