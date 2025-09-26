俳優の北村匠海（27）が26日、インスタグラムを更新。出演したNHK連続テレビ小説「あんぱん」が最終回を迎え、思いをつづった。北村は「ついに『あんぱん』が最終回を迎えました。本当にありがとうございました」と感謝。「そしてのぶとたかし、お疲れ様でした」と、主人公・朝田のぶ役の今田美桜と並んだ写真をアップし、「いつまでもいつまでも皆様の胸の中であたたかく生き続ける、そんな作品であるとのぶとたかしは喜ぶと思い