双子の出産を控えるタレント中川翔子（40）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。まもなく誕生する双子の名前が決まったことを明かした。中川は子どもたちの名前について「ひびきが好きで一発で読める字で双子感あって画数良い名前考えるの超大変だったけどやっと決まってよかった」とホッとした様子。「一生の、人生最初のプレゼントだものね自分が名前で悩んできた人生だったから、、」と、23年に「しようこ」から