◆楽天―ソフトバンク（26日、楽天モバイルパーク）パ・リーグ2連覇を目指すソフトバンクは、優勝マジックを「2」として26日の楽天戦を迎える。同日行われる2位日本ハムの西武戦（ベルーナドーム）の結果次第ではリーグ優勝が決定する。全パターンは以下の通り。ソフトバンク○日本ハム○→M1ソフトバンク○日本ハム△→優勝ソフトバンク○日本ハム●→優勝ソフトバンク△日本ハム○→M1ソフトバン