細い脚を組んだオフショットに反響続々女優の有村架純がインスタグラムを2カ月半ぶりに更新し、イタリア・ミラノでの最新ショットを連続投稿した。有村は19日に開催された「プラダ 2026年春夏ウィメンズコレクション」のランウェイショー観覧のためにミラノに滞在。買い物するサングラス姿の笑顔のショットや会場でのオフショットも掲載した。アップにした横顔や観覧席に座ってミニ丈のボトムズから細い脚を組んだ姿などを披露