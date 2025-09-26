今年の秋は、人気メーカーから続々と新アイアンが登場。そこで今回は、最新41モデルを集め、性能早見表を作成した。【写真】人気トップ3アイアンの『タイトT250』『ピンi240』『ZXi5』の構えた顔を公開！ スピン・操作性・打感を5段階評価ギアに精通するプロゴルファー、市原建彦に41モデルを試打してもらい、操作性をヨコ軸、弾道の高さをタテ軸に分類した。表の右上に位置するのは、オートマチックに打てて高弾道が打てるモデル