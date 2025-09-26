金澤志奈が自身のインスタグラムを更新。メジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で飾った念願の初優勝を、仲間たちが祝福してくれたことを嬉しそうに投稿した。【写真】金澤志奈の祝勝会なのに“主役席”には葭葉ルミ？【本人のInstagramより】「みんながお祝いしてくれました ありがとおおおお」と感謝の言葉を記した金澤。1枚目の集合写真に写るのは、左から後藤未有、金澤、葭葉ルミ、林菜乃子、吉川桃、鶴瀬華月の6