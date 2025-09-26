フェンダーミュージックが主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』の最新情報が公開された。10月11日から13日の3日間にわたり、原宿・表参道エリアの3会場で開催される本イベントでは、新たにアーティストの愛用機材展示や、来場者が参加できるキャンペーン企画、さらに全ステージのYouTubeライブ配信が実施されることが明らかになった。【写真】かっけぇ…！愛用機材展示が展示されるKing Gnu・常田大希ラフォーレ